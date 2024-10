Nel cuore di Reggio Calabria apre il bookstore Mondadori

Un punto di ristoro per la mente e per l'anima in pieno centro città. Ecco la nuova libreria di Reggio Calabria

Scaffali colmi di sapere, pagine tutte da sfogliare e quell’odore inconfondibile che attrae, da secoli, gli amanti dei libri. A Reggio Calabria ha aperto un nuovo Mondadori Store.

Il nuovo Mondadori Store di Reggio Calabria

Dall’attualità ai grandi classici, passando per i fantasy, i romanzi, i gialli, la cucina e la letteratura per bambini e ragazzi. Tutto questo e molto altre è ritrovabile fra le mura della nuova libreria reggina.

Un piccolo angolo di paradiso nel centro storico di Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 324 (vicino al Duomo).

La Mondadori non è di certa nuova a Reggio Calabria, la nuova apertura rappresenta un’ulteriore conferma di quanto i cittadini siano “affamati” di cultura. Il nuovo locale si aggiunge, infatti, alla già ampia offerta dello store presente all’interno del Mondadori Store del Centro Commerciale Porto Bolaro a Pellaro.

Sempre aperti… anche in zona rossa

Fra qualche giorno, secondo quanto prestabilito dal Governo, scatterà di nuovo la zona rossa. La libreria, però, rientra tra le attività essenziali che, dunque, potrà rimanere aperta nonostante l’emergenza sanitaria.

Il Mondadori Store di Corso Garibaldi è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 13 e dalle 16:00 alle 20:30

Durante la pandemia, la rivincita dell’editoria

Strano a dirsi, o forse no. In piena pandemia il settore dell’editoria è in crescita.