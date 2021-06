Monopattini elettrici, in arrivo una stretta? Governo pensa a casco e assicurazione

Sono oramai sempre più protagonisti delle strade e via di ogni città. I monopattini elettrici hanno rivoluzionato la nostra quotidianità e reso 'smart' gli spostamenti cittadini. A causa però di un costante aumento di incidenti, anche mortali, e di un modo errato e pericoloso di guidare da parte di alcuni conducenti, il Governo sta pensando ad una stretta sull'utilizzo dei monopattini.

Le possibili novità

E' stato presentato un disegno di legge, primo firmatario il senatore del Partito democratico Gianni Pittella. Tra le varie proposte contenute nel testo, una – è il secondo articolo del ddl – potrebbe rivoluzionare l’uso dei monopattini: se la legge sarà approvata, diventerà obbligatoria l’assicurazione per circolare sulle strade pubbliche. Chi circolerà sprovvisto di polizza rischierà di incorrere in una multa che va da 500 a 1.500 euro.

Le altre novità riguardano la presenza obbligatoria di luci, di un regolatore di velocità e di un sistema di frenata idoneo. Se una di queste tre cose non dovesse essere conforme, il conducente rischierà una multa da 100 a 400 euro.

Il terzo articolo, poi, parla dell’introduzione del casco. Non solo, ci sarà anche l’obbligo di indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti. I monopattini elettrici, qualora il ddl venisse convertito in legge, potranno essere guidati sin dai 14 anni, ma solo se i minorenni avranno conseguito la patente di tipo AM. Previsto il carcere, infine, per chi guiderà sotto l'effetto di stupefacenti.