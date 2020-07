Monopoli, Lopez: 'Donnarumma? Non faremo beneficenza a nessuno'

Un grande campionato, una piccola delusione l'eliminazione dopo un solo turno di play off. Il Monopoli, però, ha deciso di ripartire da Beppe Scienza, il progetto è convincente e continua. Insieme a lui si spera di poter trattenere quei calciatori che si sono messi in evidenza, più complicato farlo con coloro che hanno molto mercato. Ma su Gazzetta dello Sport il presidente Onofrio Lopez è stato chiarissimo: "Donnarumma, Fella e Rota? Interessano a tante squadre, ma ancora nulla di concreto. Sia chiaro che il Monopoli non farà beneficenza a nessuno”.

La stessa Reggina che segue e insegue l'esterno sinistro da diversi anni, sembra aver allentato e sondato altri profili.