Monopoli, i convocati e la probabile formazione di Scienza per la sfida alla Reggina

Ritorno in riva allo Stretto per il tecnico del Monopoli, Beppe Scienza. Il tecnico dei pugliesi, che da giocatore ha vestito fra le altre anche la casacca amaranto, giungerà a Reggio Calabria voglioso di tornare ad assaporare i tre punti. I biancoverdi, infatti, hanno raccolto l’ultimo successo in occasione della manita rifilata al Catania, ormai tre settimane fa.

CONVOCATI – Ventitré, comunque, i giocatori a disposizione dal trainer 51enne per la sfida del “Granillo”. Di seguito, l’elenco completo, diramato sulla pagina Facebook del club:

Bardini, Lewandowski, Covertini, Bacchetti, Bei, Benassi, Eleuteri, Ferrara, Mercadante, Tafa, Donnarumma, Longo, Mavretic, Minicucci, Paolucci, Rotas, Russo, Scoppa, Sounas, Genchi, Salvemini, Sarao, Mangni

PROBABILE FORMAZIONE – Unici assenti, dunque, sono Lanzolla, Ricucci e Zampa, con Scienza che può vantare un ampio ventaglio di possibilità. Nel 3-5-2, infatti, sono molti i ballottaggi che, probabilmente, verrano sciolti soltanto a poche ore dal fischio finale. Davanti a Bardini, quindi, spazio al terzetto composto da Bei, Ferrara e Bacchetti, in vantaggio su Benassi. In mediana, invece, certo del posto il greco Sounas, con ai suoi lati capitan Scoppa e Mavretic. Sugli esterni agiranno Mercadante e l’altro ellenico, Rotas. In avanti, invece, tandem offensivo composto da Genchi – in rete nell’1-1 dell’andata – e Sarao, con Salvemini destinato alla panchina.

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Bei, Ferrara, Bacchetti; Mercadante, Scoppa, Sounas, Mavretic, Rotas; Genchi, Sarao. ALLENATORE: Beppe Scienza.

