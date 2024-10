Reggina-Monopoli, la probabile formazione amaranto: ballottaggi in difesa, dubbio Tulissi

Un’assenza, pesante, e qualche acciacco. La Reggina di Agenore Maurizi disputerà domani (fischio d’inizio ore 14.30) la partita numero 28 del proprio campionato. Di fronte ci sarà il Monopoli di Beppe Scienza, attualmente ottava forza del girone C di Serie C. Una sfida assolutamente da vincere per il collettivo amaranto, per mettere finalmente una seria ipoteca sulla conquista del mantenimento di categoria.

LE ULTIME – Dicevamo dello stop forzato imposto dal Giudice Sportivo a Giuliano Laezza dopo l’ammonizione ricevuta ad Andria. Oltre al difensore napoletano, come d’abitudine ormai, mancheranno anche Jacopo Sciamanna e Sergio Garufi. Stringerà i denti, invece, Tiziano Tulissi, reduce da un piccolo problema fisico in allenamento.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Rebus, dunque, su coloro che andranno a comporre il terzetto difensivo davanti a cucchietti. Sicuramente, l’unico certo del posto è Manuel Ferrani, divenuto assoluto pilastro per Maurizi. Accanto a lui, poi, dovrebbero esserci Auriletto a sinistra e Gatti a destra, con Pasqualoni relegato in panchina. Un dubbio che, comunque, verrà sciolto solamente a ridosso del match. Così come quello legato proprio a Tulissi che, nonostante una condizione non ottimale, dovrebbe comunque partire dal 1′.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Auriletto, Ferrani, Gatti; Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Castiglia, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi. A DISPOSIZIONE: Arras, Bezziccheri, Condemi, Franchi, Giuffrida, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sparacello, Turrin.



BALLOTTAGGI: Auriletto-Gatti-Pasqualoni 50%-30%-20%, Tulissi-Samb-Sparacello 60%-20%-20%

INDISPONIBILI: Sciamanna (problema al dito del piede, rientro indefinito), Garufi (rottura legamento crociato, stagione finita)

SQUALIFICATI: Laezza



CLICCA QUI PER LEGGERE I CONVOCATI DELLA REGGINA!