La Myenergy conquista Monopoli! Ancora vivo il sogno Play Off

La Pallacanestro Viola ha affrontato la White House Monopoli in Puglia. La partita valida per il settimo turno del Play In Gold di Serie B interregionale. Nella tendostruttura di Monopoli si è svolta una prima frazione quasi alla pari, molto combattuta. Nel secondo quarto l’inerzia del gioco è stata a favore degli ospiti, portando in vantaggio sul +8 prima del rientro negli spogliatoi. Nel terzo quarto continua bene la Myenergy che ha accumulato 20 punti di vantaggio su Monopoli. I padroni di casa provano la rimonta nell’ultimo quarto, ma la squadra di Cigarini riprende a macinare gioco aggiudicandosi l’importante match per continuare a sperare nell’accesso ai Play-Off. Adesso testa all’ultimo turno contro Salerno il 21 aprile al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

La partita inizia con diversi errori per compagine. Molta tensione in campo. La sblocca Bini per i padroni di casa, risponde Cessel. Tyrtyshnyk porta il punteggio sul 2 a 5. Cessel dalla lunetta fa due su due. La tripla di Di Giuliomaria vale il 5 a 7. Ancora Di Giuliomaria da tre per il sorpasso pugliese (8-7). Bini dalla lunga distanza. Binell prende un rimbalzo che vale il -2, risponde Laquintana (13-9). Due triple consecutive per compagine (16-11). Mavric penetra per il -3 dei neroarancio. Laquintana dalla lunga distanza. Coach Cigarini chiama Time Out. Mavric dopo un ottimo giro palla per il -4 dei neroarancio. Aguzzoli guadagna la lunetta, fa uno su due. Un errore per compagine. 1:06 al termine. A Laquintana risponde Binelli su secondo tiro. Si chiude sul 21 a 18 la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Tyrtyshnyk penetra abilmente e porta la Viola sul -1, risponde Tommasini. Simonetti dalla lunetta fa due su due. Simonetti da tre per il +2 della Viola (23-25). Coach Paternoster chiama Time Out. Un errore per compagine. Cessel va a canestro (23-27). Tommasini penetra per Monopoli, risponde Cessel. Tyrtyshnyk dalla lunga distanza per il +7 di Reggio Calabria. Paternoster sostituisce tre pedine e chiama Time Out. Tommasini in allontanamento per i pugliesi. Ancora Tyrtyshnyk nuovamente da tre, risponde M.Annese da sotto. Russo guadagna la lunetta, fa uno su due (29-36). Tyrtyshnyk da tre per il +10 della Myenergy. Merlo penetra e subisce fallo, ma sbaglia il supplementare. Tyrtyshnyk subisce fallo, fa due su due. Merlo fa uno su due dalla lunetta. Diversi errori per compagine. M.Annese penetra segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Simonetti approfitta di un’indecisione finale di Monopoli e trasforma, si va all’intervallo lungo sul 35-43.

TERZO QUARTO

Tyrtyshnyk da tre e Cessel per il +13 di Reggio Calabria. Merlo per i pugliesi. Aguzzoli dalla lunga distanza (37-51). Merlo penetra segna e si prende un supplementare. Coach Paternoster chiama Time Out. Merlo trasforma il tiro a sua disposizione. Diversi errori per compagine. Fallo intenzionale chiamato a Monopoli. Tyrtyshnyk trasforma entrambi i liberi. Tyrtyshnyk penetra e porta il punteggio sul 40 a 55. Tyrtyshnyk in coast to coast per il +17. Coach Paternoster chiama Time Out. Tecnico a Cigarini. Bini sbaglia il libero a sua disposizione. Merlo penetra e segna. Simonetti da sotto realizza. 2:48 al termine del terzo quarto. Binelli porta il punteggio sul 42-61. Merlo dalla lunga distanza, risponde Aguzzoli sempre da tre. Venga in penetrazione, risponde Binelli da tre. Laquintana segna e prende un libero che non trasforma. La tripla di Binelli da distanza siderale a fil di sirena vale il +20 della Myenergy, punteggio 49-69.

ULTIMO QUARTO

Merlo penetra per i suoi. Laquintana realizza per il -15 dei pugliesi. Coach Cigarini chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Binelli dalla lunetta, fa uno su due. Laquintana realizza da tre per il -13 dei padroni di casa. Ancora Laquintana segna e subisce fallo, trasforma il libero (60-70). Aguzzoli da tre, dopo un ottimo giro palla a cinque minuti dalla fine. Laquintana da due. Tyrtyshnyk dalla lunetta fa due su due. A Laquintana, risponde Simonetti (64-77). 2:18 al termine. Seck recupera un rimbalzo e realizza da sotto. Laquintana segna e si prende un supplementare che trasforma. Aguzzoli trasforma il 67 a 82 a 30 secondi dalla fine. Laquintana dalla lunetta fa due su due. 15 secondi alla fine, Coach Cigarini chiama Time Out. Seck dalla lunetta fa uno su due. Si chiude il match con il risultato di 69 a 83 per la Pallacanestro Viola.

Il tabellino

White Wise Monopoli-Myenergy Reggio Calabria 69-83 (21-18,14-25,14-26,20-14)

Monopoli:Venga 2,Tommasini 6,Diomede,Merlo 14,Annese 8,Laquintana 28,Annese,Corral,Di Giuliomaria 6,Bini 5,Guarini,Natalini.All Paternoster

Myenergy:Aguzzoli 13,Simonetti 11,Konteh,Maksimovic,Mavric 4,Cessel 10,Seck 3,Binelli 14,Tyrtyshnyk 27,Russo 1.All Cigarini Ass. D’Agostino

Arbitri Paolo Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia(BA).