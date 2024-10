Monopoli, Salvemini: ‘Segnare al Granillo sensazione unica’

In attesa di quello che verrà stabilito il prossimo 4 maggio, ci sono anche le considerazioni dei calciatori, come quella dell’attaccante del Monopoli Francesco Salvemini, riportata da tuttocalciopuglia.com. “Purtroppo è una situazione brutta, a livello economico e soprattutto per chi lavora. La partita più importante della stagione? Sicuramente contro la Reggina, ahimé personalmente è stata l’unica gioia della stagione.

Segnare nello stadio della prima in classifica credo sia una cosa unica, personalmente è stato un motivo d’orgoglio. Peccato per il virus, arrivato proprio subito dopo. Per il resto, mi sto allenando con tutto quello che c’è. Anche con le casse d’acqua o con corse sul terrazzo. In questo momento il calcio mi manca tantissimo. E’ un discorso che prima di tutto guarda la passione e poi il lato economico”.