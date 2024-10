Il Monza batte il prossimo avversario della Reggina. Brocchi “annuncia” Balotelli

Nonostante qualche assenza importante, il Monza è riuscito ad imporsi sul difficile campo della Cremonese, prossimo avversario della Reggina, grazie anche al contributo del reggino Nino Barillà (primo gol) per il quale si era parlato di una possibile cessione a gennaio, prontamente smentita dal suo procuratore.

Leggi anche

Il Monza contro la capolista, pronto Balotelli

In virtù di questi tre punti il Monza sale a quota ventisei punti e guadagna la terza posizione in classifica affiancando Spal e Cittadella, anche se quest’ultimo deve recuperare ancora due partite. A fine gara mister Brocchi, oltre a manifestazione la propria soddisfazione per il risultato, ha annunciato l’inserimento di Mario Balotelli tra i convocati, già a partire da mercoledi, quando il Monza affronterà la capolista Salernitana.