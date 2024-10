Calciomercato Monza: le precisazioni su Nino Barillà. Attesa per l’esordio di Balotelli

Il Monza è la società che ha apertamente dichiarato l’obiettivo principale di questa stagione che è quello della conquista di una delle prime due posizioni utili a guadagnare la promozione in serie A.

Ambizioni e grande disponibilità economica

Disponibilità economica immensa quella del club guidato da Silvio Berlusconi e diretto dall’AD Adriano Galliani, protagonisti di una campagna acquisti estiva di altissimo livello. Dal vecchio Milan i due storici dirigenti hanno portato in terra brianzola Boateng ed ora Balotelli, anche se per SuperMario continua a rinviarsi il giorno del suo esordio nel campionato di serie B. Lo stato di forma non è ancora ottimale ed è assai probabile che lo si possa vedere tra i convocati per la prima gara del nuovo anno quando il Monza affronterà il Lecce in trasferta. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un contatto tra la società lombarda ed il Papu Gomez con quest’ultimo che al momento avrebbe accantonato l’idea di scendere in serie B. Questo comunque fa intendere che la società sarà protagonista anche del mercato di gennaio.

La smentita sulla cessione di Barillà

Nel frattempo, dopo le notizie apparse negli ultimi giorni di un possibile trasferimento del reggino Nino Barillà al Pescara, arriva la secca smentita del suo procuratore Caravello: “Non è vero che il mio assistito andrà al Pescara, non è sul mercato”.