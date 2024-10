Serie B: l’orario di Reggiana-Reggina. Le partite e la classifica attuale

Ancora tre gare prima della sosta di gennaio. Per la Reggina due trasferte ed una al Granillo

Dicembre senza soste e così dopo la breve vacanza natalizia si torna in campo domenica 27. Un’altra giornata importante soprattutto per la Reggina, impegnata sul campo dell’altra Reggio con inizio del match fissato per le 12,30. Di seguito il programma delle altre partite.

La giornata numero quindici

Reggiana – Reggina ore 12,30

Ascoli – Spal

Chievo – Cittadella

Cosenza – Pisa

Frosinone – Pordenone

Lecce – Vicenza

Venezia – Salernitana

V. Entella – Pescara

Brescia – Empoli

Cremonese – Monza

La classifica attuale

Salernitana 28

Empoli 27

Cittadella 26

Spal 26

Frosinone 24

Monza 23

Venezia 23

Lecce 21

Chievo 20

Brescia 18

Pisa 18

Pordenone 17

Vicenza 16

Reggiana 15

Cremonese 15

Cosenza 13

Pescara 12

Reggina 11

Ascoli 6

Entella 5

Ci sono altre tre partite prima della sosta di gennaio. La Reggina ne giocherà due in trasferta, la prima appunto a Reggio Emilia, poi in casa contro la Cremonese e lunedi 4 ad Ascoli.