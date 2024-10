Calciomercato: tre rinforzi più uno per la Reggina del 2021

Undici punti in quattordici partite. Non era certamente questo quello che immaginavano il presidente Luca Gallo, i dirigenti, lo staff tecnico ed i calciatori tutti alla vigilia del campionato.

Gli episodi, gli errori e gli interventi

A prescindere da episodi poco fortunati, risultati di vantaggio non mantenuti, una catena di infortuni, due rigori falliti ed un cambio tecnico, per forza di cose la società al termine di questo ciclo incredibile di partite, dovrà riflettere su quanto accaduto fino al momento. Perchè non c’è dubbio che qualche scelta è stata sbagliata e nella nuova rivoluzione in organico qualche pedina ha reso meno rispetto a quanto ci si aspettava. Per questo motivo inevitabilmente qualche intervento sarà necessario per migliorare un organico che oggi conta ben ventotto calciatori, diciotto dei quali occupano la lista degli Over.

I tre rinforzi in due reparti

Un organico che solo in occasione delle primissime giornate di campionato è stato al completo e successivamente invece falcidiato dagli infortuni, ha necessità di essere migliorato almeno con un intervento su più reparti. La prima valutazione riguarda i portieri. Plizzari sta attraversando un momento difficile, alle sue spalle l’esperto Guarna e poi Farroni. La scorsa estate la Reggina ha contattato Viviano, poi non se ne fece nulla, ma la sensazione è che si possa tornare a valutare l’ipotesi di un estremo difensore di esperienza. In difesa, tranne Gasparetto che comunque non è un titolare, non è presente un centrale puro, ruolo dove spesso è stato adattato Cionek. Si interverrà anche li. E poi la scarsa incisività di un attacco che nonostante la presenza di giocatori di caratura internazionale, in questa parte di stagione ha mostrato le maggiori debolezze. Menez due gol e l’infortunio, Denis uno dopo dieci giornate è fermo ai box, Lafferty una sola rete ed ora bloccato da un problema muscolare. Charpentier non si è mai visto, Vasic non ha convinto.

Il più uno e le caselle Over

Il più uno a cui fa riferimento il titolo riguarda l’ultimo settore, quello di centrocampo. I dubbi sono legati al pieno recupero di Faty, quasi mai utilizzato fino al momento. In mediana con il nuovo assetto, numericamente c’è abbondanza, da capire appunto se sarà possibile puntare su Faty. In tutto questo, in caso di più interventi, qualora si facessero operazioni per calciatori Over, dovrebbero registrarsi delle uscite per liberare le caselle.