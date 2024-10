Reggina: Baroni pensa all’undici anti Reggiana, partendo dal portiere

Nelle due gare in cui il nuovo tecnico della Reggina Marco Baroni ha guidato la squadra nel dopo Toscano, ha dovuto ancora far fronte alle solite sbavature che hanno caratterizzato gli amaranto in questa nuova stagione.

Leggi anche

Le solite ingenuità, ma offese vergognose

In grande evidenza nei match contro Cittadella e Vicenza, soprattutto le ingenuità di Stavropoulos e Plizzari, due clamorose incertezze che hanno fruttato agli avversari altrettanti gol. L’allenatore, oltre a dover impartire lezioni di tecnica e di tattica, in modo particolare con i più giovani, recita anche il ruolo del buon padre di famiglia e la difesa immediata nei confronti dell’estremo difensore di proprietà del Milan nel dopo gara, ha messo in risalto anche questo aspetto dell’allenatore amaranto. Vergognose invece le offese ricevute da Plizzari, costretto a chiudere il proprio profilo Instagram, ma nessuna minaccia di morte.

Leggi anche

Plizzari o Guarna? La difficile scelta di Baroni

Siamo certi che Baroni e Plizzari ne abbiano parlato ed anche in maniera approfondita. Facile immaginare che il portiere amaranto abbia accusato il colpo dal punto di vista psicologico e questo è un aspetto valutabile solo da chi lo vede e lo allena quotidianamente. Qualunque sia la scelta che verrà presa per la sfida di domenica contro la Reggiana, sarà certamente condivisa tra le parti interessate, su questo non ci sono dubbi.