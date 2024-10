Calciomercato: Monza scatenato. Prima Boateng, poi Balotelli ora il Papu

Il Papu Gomez è in uscita dall’Atalanta. La rottura con il tecnico Gasperini è insanabile e la società si è schierata dalla parte dell’allenatore. Ci sono diverse società interessate al calciatore e tra queste anche il Monza. Il tentativo ci sarebbe stato, ma pare che l’argentino voglia comunque rimanere in serie A. Questo quello che scrivono i colleghi di monza-news.it:

“Anche il Monza, nei giorni scorsi, avrebbe fatto un tentativo per acquistare il Papu Gomez. In uscita dall’Atalanta dopo i dissapori con mister Gasperini, l’ormai ex capitano della Dea ora sta decidendo il proprio futuro. Il club brianzolo avrebbe fatto un’offerta allettante al forte giocatore argentino che però, al momento, non vuole scendere in serie B.

Tra Atalanta e Monza i rapporti sono molto buoni: dagli orobici, la scorsa estate, sono arrivati due giovani molto promettenti come Bettella e Colpani“.