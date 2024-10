Monza, in arrivo Barillà: le cifre dell’operazione

Il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una nota in riferimento all’operazione conclusa dal Monza, con la quale il club di Berlusconi ha perfezionato l’arrivo di Nino Barillà dal Parma.

“Il Monza ha chiuso l’acquisto di Nino Barillà dal Parma. Contratto triennale da 0.5 milioni di euro netti a stagione per il centrocampista, con lo stipendio destinato ad alzarsi a 0.7 milioni in caso di promozione in Serie A”.