Il mercato delle altre – Monza, Galliani: ‘Ho incontrato Ibrahimovic’

Non nasconde le proprie ambizioni il Monza del presidente Berlusconi, dopo la promozione in serie B. L’obiettivo è quello di raggiungere la massima serie e per tale motivo la campagna acquisti sarà di grande spessore e con un budget elevato. L’Ad Galliani dichiara di aver incontrato Zlatan Ibrahimovic come riportano i colleghi di tuttoB: “Ibrahimovic? Mi sono incontrato con lui la settimana scorsa. C’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti club di Serie A“.

Dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Binario Sport.