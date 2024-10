Monza-Reggina: ventiquattro convocati per mister Brocchi. Recupera Paletta

Importanti recuperi per il tecnico brianzolo. Contro la Reggina imbarazzo della scelta

Al termine della rifinitura pomeridiana a Monzello, Mister Brocchi ha convocato 24 giocatori per Monza-Reggina, gara valevole per la nona giornata del Campionato di Serie BKT 2020-21, in programma sabato 28 novembre alle 14 all’U-Power Stadium.

La lista dei convocati

Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Machin.