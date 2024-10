Monza-Reggina: la probabile formazione amaranto. Si cambia in mezzo

Reggina con l'attacco inedito ed un centrocampo più robusto. Un dubbio in difesa

Sei assenze alcune delle quali veramente pesanti e quindi la scelta difficile e da non sbagliare per riuscire a mandare in campo l’undici migliore. Mister Toscano ha già dato qualche indicazione, ufficializzando la presenza nella formazione iniziale di Lafferty e De Rose. Questa la probabile:

La probabile formazione della Reggina

REGGINA: Plizzari, Loiacono, Cionek, Rossi (Delprato); Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. all. Toscano.