Monza, Stroppa: ‘Reggio campo ostico’. Tre assenze pesanti in mezzo al campo

Mister Stroppa alla vigilia di Reggina-Monza: “Finalmente facciamo una partita con il pubblico, gara difficile per la forza della Reggina e perchè il campo di Reggio è ostico, difficile giocare al Granillo, ma noi stiamo migliorando ed abbiao tutte le componenti per far male e quindi fare risultato. Con Galliani ci siamo sempre sentiti, sarà presente ed il suo apporto anche morale sarà importante. Abbianmo recuperato Dany Mota e Ciurria, mancheranno Barberis, Mazzitelli e Valoti, è necessario fare qualcosa in più rispetto all’ultima gara.

