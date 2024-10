Reggina, Aglietti: ‘Monza forte in tutto. Denis non ci sarà’

Consueto appuntamento con la conferenza stampa di presentazione pre gara, il tecnico Aglietti alla vigilia della prima di campionato contro il Monza:

“L’aspetto su cui si poteva fare meglio a Salerno è stato quello che ci doveva consentire di riempire l’area in maniera migliore. Ci sono anche aspetti tecnici che vanno migliorati, il cross finale, gli appoggi. Il Monza sembra ridimensionato ma solo perchè scottati da quanto accaduto nella passata stagione. La serie B vuole intensità, cattiveria ed il Monza in questo senso credo abbia imparato molto, fermo restando che rimangono forti, con un allenatore bravo che ha già vinto questo campionato. Il Monza è molto forte in mezzo con giocatori di qualità e bravi nell’inserimento. Si inseriscono anche gli esterni molto bene, arrivano con tanti calciatori ad occupare l’area di rigore”.