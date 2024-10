Reggina-Monza: aggiornamento sui biglietti venduti. Nessuna impennata

Reggina-Monza, meno uno. Le due squadre scenderanno in campo domenica alle 18 al Granillo, con il campionato di serie B che ha già alzato il suo sipario, match d’esordio tra Frosinone e Parma terminato con il punteggio di 2-2.

Leggi anche

Quanti tifosi al Granillo?

Allo Stirpe lo spettacolo offerto dalle due squadre in campo, ha visto anche una buona cornice di pubblico che ha applaudito al termine dei novanta minuti giocati. Si spera di poter assistere ad una gara divertente anche al Granillo e con un pubblico più numeroso rispetto a quanto ci dicono oggi i dati del botteghino. Dopo i primi due giorni in cui si è sfiorata quota 4000, nella giornata di venerdi, nonostante l’appello del giorno prima del presidente Luca Gallo, pochi i tagliandi venduti per un totale che oggi porta a circa 4400 spettatori. Ci sono ancora quasi due giorni per riuscire ad incrementare la presenza sugli spalti.