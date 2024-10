Reggina-Monza: ampia possibilità di scelta su dove vedere la partita

Parte il campionato con tante novità, tra le quali anche l’ampia possibilità di scelta su dove vedere le partite. Reggina-Monza si giocherà al Granillo di Reggio Calabria e si potrà vedere su:

Sarà visibile su Sky Sport(ch. 253). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket.

L’incontro tra Reggina e Monza si potrà seguire anche su DAZN: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.