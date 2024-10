Mood Project Viola affronta la Luiss Roma, scopriamo il roster avversario

Il team universitario può contare su giocatori che, seppur giovani, hanno alle spalle stagioni importanti in questo campionato

Ultimo impegno stagionale per la Mood Project Reggio Calabria. Al “PalaCalafiore” i neroarancio affronteranno Sabato alle 20.30 la Luiss Roma. I capitolini, già certi dei playoff, hanno come obiettivo quello di difendere la sesta posizione nei confronti di Napoli. Dopo la sconfitta interna nel recupero contro Matera è invece svanito il sogno di agguantare il quinto posto, occupato proprio dalla Viola.

Il team universitario, improntato sul binomio studio/sport che da anni caratterizza il progetto Luiss può comunque contare su giocatori che, seppur giovani, hanno alle spalle stagioni importanti in questo campionato. Il playmaker sarà Faragalli, a lui il compito di innescare gli esterni Bonaccorso (14.7 punti di media) e l’ottimo Marcon, una delle rivelazione della stagione. Sotto canestro il reparto lunghi sarà composto da Gellera e da Francesco Infante, leader offensivo della Luiss con 17.1 punti di media a partita, lo scorso anno a Roseto in A2. Dalla panchina coach Paccariè potrà contare anche sulle doti di tiratore del classe ’93 Veccia e sul duttile Martino un “tre/quattro” in grado di ricoprire più ruoli.