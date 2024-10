Mood Project Viola stipendi giocatori, Menniti:”Adempiremo a tutti i pagamenti”

Il Direttore Commerciale della Mood Project Alessandro Menniti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Comprendo perfettamente la rabbia, l’amarezza ed il disappunto mostrato dalla città e dalla tifoseria una volta appresa la notizia dell’esclusione della Viola dal campionato. Un epilogo triste che ha vanificato non solo i sogni dei tifosi ma anche gli sforzi messi in atto dalla Mood sin dal proprio insediamento. Mi scuso personalmente per aver avuto un comportamento a “mezzo social” poco edificante dettato dalla rabbia del momento. Ma questo non è solamente il momento delle scuse ma anche quello di “rimboccarsi le maniche” e ridare onore e dignità all’operato di tutti”.