Mood Project Viola, Mecacci: “Bene così! La serie non è chiusa, ci attende gara 2”

Coach Mecacci è soddisfatto quanto cauto, in attesa di gara 2. L'invito a riempire il PalaCalafiore perchè la serie non è ancora chiusa

In sala stampa Coach Mecacci spiega dopo la vittoria in gara 1 dei play off, che si decideranno al meglio dei tre match:

“Nonostante Pescara sia stata in vantaggio fino agli ultimi 3 minuti, anche sul -12 tenevamo botta agli avversari. Loro hanno trovato canestri veramente difficili. Le rotazioni dei lunghi per problematiche dei falli, ci ha portato a doverci adattare maggiormente rispetto al solito. Pescara ha perso molte palle per merito della nostra difesa asfissiante. Loro tendono ad intasare l’area. Abbiamo tirato molti liberi, segno dell’aggressività nell’attaccare il canestro, qualche tiro libero sbagliato di troppo, però attenzione la serie non è chiusa. Non possiamo pensare che questa partita abbia chiuso la serie, mercoledì sarà un’altra battaglia, al PalaCalafiore faremo i dovuti ragionamenti. Bravi tutti, hanno alternato momenti positivi e negativi ma a loro modo sono stati tutti decisivi, questa più che mai è una vittoria di squadra, a mercoledì!”