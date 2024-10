Magica Viola! I neroarancio si aggiudicano gara 1 dei Play Off a Pescara

Iniziano i Play Off, si trovano due squadre che molto bene hanno figurato nei gironi C e D. Una trasferta insidiosa per la Viola Reggio Calabria di coach Mecacci, che dovrà saper gestire al meglio il roster per affrontare al meglio una serie tanto imprevedibile quanto da seguire. Gara 2 si disputerà mercoledì 1 maggio al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

Fallucca apre il match piazzando una tripla. Caverni da due per il 2-3. Caverni realizza anche il canestro successivo (4-3). Potì segna per i suoi. Leonzio mette l’8 a 3. Paesano subisce fallo, dalla lunetta fa 2/2. Tripla di Capitanelli (11-5). Mecacci chiama Time Out. Alessandri mette un tiro da tre che vale il -5 neroarancio. Micevic subisce fallo, realizza entrambi i liberi per il 13-8. Carnovali piazza la tripla che vale il -2 neroarancio. Fallucca da tre per il vantaggio Viola. Rajola chiama Time Out per i suoi sul 13-14. Potì realizza su assist di Carpanzano. Potì segna da tre. (18-14). Nobile subisce fallo, dalla lunetta, fa 1/2. Carpanzano mette una tripla. Fallucca subisce fallo, fa 1/2 dalla lunetta. Termina la prima frazione sul 21 a 16 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Carnovali mette i primi due punti. Vitale dopo un errore di Agbogan mette il -1 neroarancio. (21-20) dopo 2 minuti di gioco. Potì segna da due. Fall guadagna la lunetta, segnando entrambi. Gay da tre per il +4 di Pescara. Caverni segna in penetrazione, Mecacci chiama Time Out a 6:38 dal termine. Paesano prende un fallo tecnico. Potì mette il libero disponibile. Carpanzano segna per il +9 di Pescara. Tripla per Capitanelli, +12 dei padroni di casa a 5 minuti dal termine. Agbogan subisce fallo, dalla lunetta fa 2/2. (34-24). Capitanelli mette altri due punti. Alessandri subisce fallo e fa 1/2. Nobile subisce fallo ad 1:39 dal termine. Time Out per Pescara sul 36-25. Nobile fa 2/2 dalla lunetta per il -9 neroarancio ad 1:39 dal termine. Nobile piazza una tripla. Carnovali segna, subisce fallo e sbaglia il libero. Si va all’intervallo lungo sul 36 a 32.

TERZO QUARTO

La tripla di Nobile apre la terza frazione. Fallucca in penetrazione, segna e subisce fallo, mette il libero, vantaggio neroarancio. (36-38). Quarta palla persa di fila per Pescara. Tripla di Potì per il 39-38. Leonzio in contropiede mette da due a 6:34 dal termine. Time Out per Mecacci. Caverni mette il +5 di Pescara. Nobile subisce fallo, dalla lunetta fa 1/2, risponde Potì (45-39). Fall subisce fallo a 3:19 dal termine, fa 1/2. Potì mette il +7 di Pescara. (47-40). Leonzio piazza la tripla del +10, time out per Mecacci. Vitale risveglia la Viola, con una tripla. Carnovali fa lo stesso per il 50-46. Time Out di Pescara. Vitale subisce fallo, mette 1/2, si va all’ultimo quarto sul 50-47.

ULTIMO QUARTO

Paesano realizza due punti. (50-49). Nell’azione successiva lo stesso Paesano subisce fallo e fa 1/2 dalla lunetta per il pareggio del match a 8:42 dal termine. Gay mette due punti. Vitale piazza la tripla del +1. Potì subisce fallo, realizza 2/2 dalla lunetta per il contro sorpasso di Pescara. Potì sul possesso successivo segna da due. (56-53). Si infortuna Potì il top scorer fino al momento degli adriatici. Il match si interrompe per qualche minuto. Paesano mette il 56 a 55. Paesano esca a 5:48 dalla fine per quinto fallo. Leonzio segna da 2 punti. Capitanelli ne fa altri due. (60-55) a 4:57 dal termine. Fall mette due punti da sotto. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Carnovali da tre per il pareggio (60-60) a 2:48 dal termine. Leonzio subisce fallo e mette entrambi i liberi. Vitale arresto e tiro da tre a 2:13 dal termine. Carpanzano subisce fallo, fa 1/2 dalla lunetta. Possesso Viola a 1:10 dal termine. Vitale penetra, segna e subisce fallo, metta anche il libero ad un minuto dalla fine. Carpanzano subisce fallo e mette entrambi i liberi. Vitale subisce fallo, mette entrambi i liberi per il +3 neroarancio. Time Out per Pescara. Fallucca ruba palla, liberi per Carnovali, fa 1/2. Pescara chiama Time Out. Leonzio subisce fallo, mette solo uno dalla lunetta. Vitale subisce fallo, mette entrambi i liberi che valgono il +5 neroarancio. Pescara prova a tirare da tre, Carpanzano subisce fallo, fa 1/2. Mecacci chiama Time Out a 3 secondi dalla fine. Il finale è di 67 a 71. La festa è tutta neroarancio. Appuntamento per il 1° maggio al PalaCalafiore per gara 2.

Leggi anche

Il tabellino