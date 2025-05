E’ morto l’avvocato Nino Marazzita, Palmi piange lo storico penalista

L’annuncio in un post del figlio. Nato a Palmi il 2 aprile 1938, era anche giornalista e scrittore. Nella sua lunga carriera ha difeso anche il 'mostro di Firenze'

Si è spento oggi a 87 anni l’avvocato Nino Marazzita, penalista di lungo corso e protagonista, sia come difensore che parte civile, in tante vicende giudiziarie come l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, il massacro del Circeo e il sequestro e l’uccisione del presidente della Dc, Aldo Moro.

E’ stato il difensore di Pietro Pacciani e Donato Bilancia.

La notizia della morte è stata diffusa dal figlio, Giuseppe Marazzita, anch’egli avvocato.

“Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l’ultima battaglia – scrive sul Facebook quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza”.

Penalista dal 1965, durante la sua lunga carriera ha difeso Pietro Pacciani nel processo d’appello sul mostro di Firenze. Ha inoltre rappresentato la famiglia di Rosaria Lopez nel processo per il massacro del Circeo ed è stato legale di Eleonora Moro nel processo sull’omicidio di Aldo Moro.

fonte: ansa.it