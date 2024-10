Muore Christo, artista sognatore della Land Art

L’artista Christo Vladimirov Javacheff, conosciuto come Christo, è morto per cause naturali oggi nella sua casa a New York.

Aveva 84 anni. Uno dei maggiori rappresentanti della Land Art e dei realizzatori di opere su grande scala, era nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria.

Il suo ufficio, nel rendere noto il decesso, ha rilasciato questa dichiarazione: