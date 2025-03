Si è spento Francesco ‘Ciccio’ Talia, l’eterno ragazzo dall’animo gentile

Si è spento Francesco Talia, ragazzo eccezionale dall’animo nobile e gentile. Ha combattuto per anni contro una maledetta malattia che non li ha lasciato scampo. Ha lottato con tutte le sue forze, dimostrando grande sensibilità e coraggio.

In queste ore rimbalzano sui social commenti e riflessioni sulla sua figura. Francesco è stato attento da sempre ai temi della sua Calabria e della sua amata terra.

Questo il messaggio del Gruppo Consiliare Città in movimento. E ancora.

Francesco amava la musica, eterno ragazzo col sorriso, capace di trasmettere entusiasmo e voglia di vivere. Sempre.

Infine il bellissimo messaggio di Francesco Praticò:

Ieri sera, dopo una lunghissima agonia si è spento Francesco “Ciccio” Talia, mio amico e amico di tutti.

In questa lunga notte insonne, mastico pensieri e li ingoio dolorosamente. Faccio fatica a rielaborare quanto accaduto negli ultimi tre anni e forse per questo è meglio lasciar fluire liberamente ogni mia emozione. Ci conoscevamo da tanti anni, ma solo negli ultimi 16 avevamo intrecciato un’amicizia vera e propria. Ciò è avvenuto in concomitanza con un’incredibile risveglio culturale della nostra generazione, in cui le Associazioni di cui facevamo parte, iniziarono a vivere un profondo cambiamento sociale che si radicava sempre più al nostro amato territorio e alla nostra Calabria. Sono stati senza dubbio gli anni più belli, intensi e spensierati della nostra vita, anni in cui abbiamo affrontato anche una maturità umana che ci ha portato ad essere genitori nello stesso momento. Da lì in poi, con le nostre famiglie, abbiamo iniziato a frequentarci più assiduamente, trascorrendo dei momenti bellissimi che porterò sempre nel cuore, tutti insieme. Caro Ciccio, ho fatto del mio meglio per starti vicino e darti un po’ di conforto e, come me, lo hanno fatto tutte le persone che ti hanno voluto bene e che fino al tuo ultimo respiro ti sono state accanto con profonda dedizione. Il paradosso è, che mentre noi cercavamo un modo per lenire le tue sofferenze, tu con un eroismo da fare accapponare la pelle, ci davi una lezione di vita che rimarrà per sempre nella nostra memoria. La tua indomita forza d’animo, il tuo coraggio, la dignità con la quale hai affrontato per ben tre anni, una sofferenza di cui non voglio nemmeno parlare, è qualcosa di sovraumano che è prerogativa solo dei Guerrieri di Luce come lo sei stato tu mio caro amico!