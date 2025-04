Morte Papa Francesco, la Chiesa reggina: ‘Ci ha educati alla sinodalità’

Con animo colmo di tristezza, ma illuminato dalla speranza pasquale, l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova condivide il dolore di tutta la Chiesa universale per il ritorno alla Casa del Padre di Sua Santità Papa Francesco. La notizia ci è giunta mentre ancora risuona l’annuncio dell’“Alleluia” pasquale: la morte non ha l’ultima parola, ma è varco verso la vita piena, quella stessa vita che il Santo Padre ha instancabilmente indicato alla famiglia umana durante i suoi dodici anni di pontificato.

Un’eredità di sinodalità e ascolto reciproco

Nel corso del suo ministero petrino, Papa Francesco ci ha educati a pensare la Chiesa come un popolo in cammino – «camminare insieme» era il modo più semplice con cui definiva la sinodalità – e ha chiesto che ogni tappa fosse segnata dall’ascolto reciproco. Questa Arcidiocesi sente più che mai il dovere di proseguire questo percorso, certi che i processi sinodali avviati non rappresentino un evento, ma un orizzonte permanente di conversione comunitaria.

Evangelii Gaudium: un invito alla missione

La passione missionaria che permea l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium continua a risuonarci nel cuore: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e l’intera vita di coloro che si lasciano incontrare da Gesù». Papa Francesco ci ha spronati a uscire, a non lasciarci rubare l’entusiasmo e, soprattutto, a non accontentarci di un annuncio sommesso. Oggi, di fronte alla sua pasqua, avvertiamo ancora l’urgenza di tradurre quella gioia in scelte pastorali coraggiose, capaci di raggiungere le periferie geografiche ed esistenziali della nostra Città, perché nessuno resti escluso dalla carezza del Risorto.

I poveri, il volto di Cristo

In questa prospettiva il Santo Padre ci ha ricordato che il volto di Cristo traspare in maniera privilegiata nei poveri. «Essi sono il nostro passaporto per il Paradiso», amava ripetere, con parole che per noi suonano come un testamento spirituale. Durante il Pontificato di Francesco, la nostra Diocesi, grazie all’intuizione pastorale del Santo Padre, ha intensificato i segni di solidarietà già presenti – dalle mense al cimitero dei migranti – e ha inaugurato nuove forme di prossimità concreta; non per un’emergenza emotiva, ma come risposta fedele alla chiamata permanente a riconoscere Cristo nei piccoli e nei sofferenti.

Maria, guida silenziosa e madre della Chiesa

La spiritualità di Papa Francesco era profondamente radicata nella figura della Vergine Maria. Non è casuale che egli abbia scelto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove tante volte sostò anche all’alba e di notte, affidando ogni viaggio apostolico alla Salus Populi Romani. A Lei ci rivolgiamo anche noi, certi che il Pastore universale, ora accolto dal suo sguardo materno, continui a intercedere perché la Chiesa resti unita e ardente nella carità.

Una messa in suffragio per il Santo Padre

In questa ora densa di affetti e memoria, tutte le comunità parrocchiali sono invitate ad elevare preghiere di suffragio per il nostro amato Papa Francesco. L’arcivescovo Morrone celebrerà una messa in suffragio del Santo Padre il prossimo 25 aprile alle ore 18 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria.

Il testamento spirituale di un Pontefice

Affidiamo alla misericordia divina il Pontefice che ci ha confermato nella fede, certi che la luce del Risorto illumini ora il volto di Papa Francesco e preghiamo perché il Signore consolidi in noi la gioia del Vangelo che egli ha saputo incarnare e annunciare fino all’ultimo istante della sua vita.