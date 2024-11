Lutto nel mondo del calcio giovanile: stroncato da un malore in campo il tecnico Peppe Miriello

Un grave lutto ha colpito il mondo sportivo reggino. La notizia della prematura scomparsa di Peppe Miriello, tecnico della squadra Under 17 del Cittanova Calcio, ha gettato nello sconforto non solo la società sportiva ma anche l’intera comunità.

Il Cittanova Calcio, attraverso un post sui social, ha dato la notizia, esprimendo il proprio dolore per questa tragica perdita:

“Notizie che non vorremmo mai dare, sconvolti per quello che è accaduto. Ci lascia una persona per bene come ‘Peppe’ Miriello, nostro tecnico dell’Under 17. Un dolore che ci colpisce da vicino. La società, lo staff tecnico, i calciatori ed i collaboratori del Cittanova Calcio si uniscono alla sofferenza che ha colpito la famiglia. Ciao ‘Peppe’, non dimenticheremo mai il tuo sorriso”.

Con queste parole, la società ha voluto rendere omaggio a un uomo che era non solo un professionista esemplare, ma anche una persona di grande umanità e generosità. Peppe Miriello era un punto di riferimento per i giovani calciatori, che lo vedevano come un mentore e un amico. Il suo sorriso, la sua passione e il suo impegno rimarranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

In segno di lutto e rispetto, il Cittanova Calcio ha deciso di sospendere tutte le attività.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di amici e parenti per la prematura scomparsa.