Tragedia a Bagaladi, cade in un burrone: morto 50enne

Un uomo è morto a Bagaladi dopo essere precipitato in un burrone

Un uomo di 50 anni, originario di San Lorenzo, comune dell’Area grecanica reggina, è precipitato in un burrone nel territorio del comune di Bagaladi, centro pre-aspromontano del Basso Jonio, perdendo la vita.

E’ quanto riportato da gazzettadelsud.it.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione e il 118 di Melito Porto Salvo, ma la gravità delle ferite riportate non ha dato scampo alla vittima. I carabinieri del reparto investigativo della compagnia di Melito Porto Salvo hanno avviato le indagini per scoprire i motivi del grave incidente e la presenza della vittima in una zona impervia.