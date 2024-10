Alla mostra del cinema di Venezia la performance del pittore reggino Alessandro Allegra

Presso la sala Fondazione Ente dello Spettacolo Hotel Excelsior del Lido di Venezia alle ore 10,00 di lunedì 7 settembre sarà inaugurata la mostra pittorica dal titolo tra “Arte e Cinema”, un percorso dedicato a 19 artisti, eccellenze provenienti da tutt’Italia che esporranno la loro opera, come omaggio al film “Free Liberi”, tra essi il pittore reggino Alessandro Allegra che esporrà l’opera dedicata a Raf Vallone icona conterranea del cinema italiano.

Leggi anche

A seguire il direttore artistico e presidente della galleria d’arte “Life Art Gallery” Mirko Mele presenterà l’artista Alessandro Allegra che sarà impegnato in una performance estemporanea la cui chiusura è prevista per le ore 16,00 con la presentazione dell’opera ultimata, tributo personale dell’artista al film in concorso.

Tra gli interpreti del film Sandra Milo, Corinne Clèry Ivano Marescotti Antonio Catania ed Enzo Salvi per la regia di Fabrizio Maria Cortese e Vito Caggianelli, Ceo di Ismaele film. Nella stessa serata il film sarà proiettato in prima visione presso il cinema Dante di Venezia.