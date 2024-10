Reggio celebra Michele Praticò con una mostra a Palazzo San Giorgio

Un'artista contemporaneo scomparso nel 2022. La mostra in memoria organizzata dal figlio nella casa del Comune

Il comune di Reggio Calabria, nell’ambito del programma dell’Estate Reggina, è felice di omaggiare il suo concittadino, artista contemporaneo, Michele Praticò con la mostra in memoria “Ho un sogno da inseguire“. Un viaggio artistico alla scoperta del Maestro Michele Praticò.

L’esposizione nasce dal progetto cultura ed arte, promosso e coordinato dal figlio Consolato Praticò in collaborazione con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

La mostra avrà sede presso i locali della Galleria di Palazzo San Giorgio dall’11 al 24 agosto con inaugurazione venerdì 11 alle ore 18.30.

Nell’occasione interverranno il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, il dott Paolo Morisani, il dott Gabriele Quattrone, l’ing. Natale Praticò.

Michele Praticò (1951 -2022) nasce a Reggio Calabria, frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria e Catanzaro. La notevole passione per le arti visive lo spinge a migliorarsi frequentando diversi istituti di specializzazione a Parigi, Londra e Bruxelles presso i quali consegue una personale tecnica pittorica. Partecipa a numerose esposizioni in Italia e all’estero conseguendo pregevoli riconoscimenti e premi. Negli anni 80 Michele Praticò ha udienza con il Papa Giovanni Paolo II al quale fa dono di una splendida opera dal titolo “ Verso la Speranza ” ancora oggi esposta in Vaticano. L’opera “ Donna nel Vento ” è stata donata al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Ha collaborato con Amnesty International realizzando il manifesto e litografie dal titolo “ La tortura nel mondo”.