Motocross, è subito podio per Rosario Corsaro

Vittoria della prima manche e passo in gara al top, per il vicecampione interregionale di classe MX2

Ha nettamente dominato come velocità pura, ma se solo avesse gestito il suo ben superiore ritmo anche nella seconda manche, quando la pista presentava asperità davvero rilevanti e da leader indisturbato sarebbe stato ben più consigliabile amministrare e non forzare come un ossesso in ogni passaggio, Rosario Corsaro avrebbe portato a casa una duplice vittoria di manche e quindi il bottino pieno nel primo week end agonistico del 2025.

Il veloce e talentuoso pilota reggino aveva chiuso secondo in classe MX2 nel 2024, dopo una cavalcata bellissima iniziata con qualche gara di ritardo rispetto agli altri.

Malgrado questo handicap iniziale, Corsaro si era giocato il titolo interregionale fino all’ultimo sventolio di scacchi ed ovviamente risulta anche in questa nuova stagione uno degli assoluti favoriti per la caccia al trono finale di divisione. Per le prossime uscite su sabbia, servirà necessariamente modulare la furia agonistica per concretizzare quella velocità istintiva che merita di essere messa a frutto per portare a casa il titolo. Lui e la sua KTM 250 gestita da Carmelo Saccà, saranno chiamati a provare già dal prossimo round, a non sprecare nulla del loro passo velocistico espresso abitualmente sia in qualifica che in gara.