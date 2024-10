Motta San Giovanni, per l’estate 2019 previsto un aumento del turismo

Anticipata la data e località per la festa in onore della patrona Santa Maria delle Grazie

L’approssimarsi della stagione estiva 2019 costituisce per il Comune e la Pro-Loco di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) un’occasione per assicurare un’offerta turistico – culturale qualificata, che si configuri anche come attrattore per i visitatori del territorio.

La presenza numerosa di turisti e, tra loro, di moltissimi compaesani emigrati per motivi di lavoro, i quali ritornano ai luoghi natii ed ai cari affetti, portando con loro, oltre ai parenti, anche amici e conoscenti determina favorevoli ricadute per l’economia e l’occupazione, fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico .

Un caloroso saluto di Benvenuto (‘a warm Welcome!’ – ‘ un Accueil chaleureux ‘– ‘ein herzlich Willkommen!’), quindi, va riservato ai tanti turisti, tra cui angloamericani, francesi e tedeschi, che in vacanza vengono a prendere il sole sulle nostre spiagge e a tuffarsi nelle chiare e calde acque del mar Jonio.

Nei mesi a venire sarà reso noto il programma denominato << MOTTA SAN GIOVANNI La Città del Castello ESTATE 2019 >>, e l’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni si sta intanto adoperando per cercare di coinvolgere nella programmazione di detti eventi gli operatori economici, gli enti, le fondazioni, le cooperative, i consorzi e le associazioni o soggetti privati che vogliano proporre e realizzare a proprie spese iniziative sottoposte ad autorizzazione da inserire nel Programma delle manifestazioni estive di arte, cultura, enogastronomia e spettacolo, etc. etc, –

Intanto anticipiamo che a Lazzaro, località sede della “Porta d’Accesso all’area Grecanica” nota ai greci ed ai romani come Leucopetra, dal greco antico Λευκοπέτρα, la Festa in onore della patrona Santa Maria delle Grazie, si terrà quest’anno Domenica 4 agosto: la venerata effigie della Vergine col Bambinello , portata in processione per le vie cittadine, viene allietata al seguito con spettacoli musicali e attività che riuniscono il popolo lazzarese e raggruppano con numerosa, gradita partecipazione anche cittadini e turisti del circondario.