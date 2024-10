Motta San Giovanni, grande successo per la prima delle due giornate europee del patrimonio

Tantissimi i bambini che hanno visitato l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro, impegnandosi in attività didattiche e laboratoriali grazie alla collaborazione degli operatori del servizio civile della locale Pro Loco e al contributo gratuito degli esperti del territorio. La mattina di sabato è stata dedicata alle scolaresche, con gli alunni dell’Istituto comprensivo guidati dalla dirigente scolastica Margherita Sergi sorpresa dai reperti storici custoditi dal Museo e pronta a ripetere e promuovere questo tipo di iniziative durante tutto l’anno scolastico. Nel pomeriggio l’Antiquarium è stato aperto alla visita di famiglie, appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare anche la mostra dedicata ai disegni di Edward Lear.

Gli esperti dell’associazione Eureka hanno invece curato la vista guidata presso il Castello San Niceto. La navetta gratuita messa a disposizione dall’Assessorato comunale alla Cultura ha permesso a tanti appassionati di raggiungere in sicurezza l’antica fortezza bizantina per ammirare anche il Cristo Pantocratore, da poco restaurato e riqualificato. Moltissimi, inoltre, sono stati i visitatori della mostra “Vita del Minatore”. La sede dell’associazione “Commemorare per ricordare” in piazza della Municipalità è stata invasa, l’emozione è stata tanta per quanti hanno potuto conoscere meglio il sacrificio dei minatori mottesi.