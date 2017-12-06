A Motta San Giovanni ‘luci e sapori del borgo’

“Luci e sapori del borgo” è il titolo della manifestazione organizzata dal Comune di Motta San Giovanni con il contributo della Pro Loco e delle associazione “Imprenditori Agricoli Mottesi”, “Calabria”, “San Basilio 2000” e con la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio della parrocchia “Santa Caterina – San Michele”.

La cerimonia di accensione delle luci

Domenica 10 dicembre, in piazza del Borgo, alle 18.00, si svolgerà la cerimonia di accensione delle luci natalizie e dell’albero di Natale, costituito da una struttura alta più di sei metri rivestita e addobbata da materiale riciclato modellato dai ragazzi dell’oratorio.

Seguirà la consegna da parte del sindaco Giovanni Verduci dell’attestato di “Amico di Motta San Giovanni” all’artista calabrese Mimmo Cavallaro, per poi continuare con l’apertura degli stand enogastronomici (pane di grano con olio novello e origano, fagioli con cotenna, polenta con sugo di maiale, panino con salsiccia arrostita, insalata di agrumi, castagne, dolci natalizi e vino locale) e chiudere con l’intrattenimento musicale.

“Con le associazioni – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – abbiamo pensato a un momento di aggregazione, l’occasione per dare inizio alle festività natalizie e trascorrere alcune ore in spensieratezza, promuovendo i prodotti locali attraverso questa manifestazione che replicheremo prima di Natale anche a Lazzaro. All’artista e amico Mimmo Cavallaro consegneremo una targa per testimoniare il suo continuo impegno volto alla divulgazione della cultura e della tradizione calabrese nel mondo. L’albero di natale, donato dall’associazione Calabria e addobbato dai ragazzi dell’oratorio, rappresenterà non solo un simbolo del Santo Natale e l’auspicio di sentimenti di pace, ma un monito per una maggiore attenzione a favore dell’ambiente”.