Motta San Giovanni, in programma progetto di restauro del Cristo Pantocratore

“Insieme all’Università della Calabria e alla Soprintendenza stiamo predisponendo un importante progetto culturale per lo studio e il restauro dell’affresco raffigurante il Cristo Pantocratore, collocato nell’abside crollata della chiesa di Santa Maria dell’Annunziata in prossimità del castello Santo Niceto”.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura Enza Mallamaci a margine di un incontro avuto a palazzo Alecce con la professoressa Anna Arcudi del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST) dell’Università della Calabria.

“Nell’ambito del Corso di Laurea in Conservazione e restauro dei Beni Culturali – aggiunge l’assessore – sono previsti lavori di studio e ricerca teorico-pratici da parte degli studenti per l’elaborazione della tesi di diploma di Laurea, seguiti e supervisionati da un docente restauratore e due docenti, uno per le discipline scientifiche ed uno per quelle storico-artistiche. Con il sindaco Giovanni Verduci e la giunta comunale abbiamo accettato subito la proposta presentata dal DIBEST che per l’anno accademico 2020/2021, nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di restauro affreschi”, ha proposto di avviare un progetto di tesi che prevede lo studio, la ricerca e il restauro del nostro Cristo Pantocratore”.