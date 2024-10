Motta Sant’Agata, un fine settimana dedicato all’antica città

In preparazione della visita al sito archeologico dell’antica città di Motta Sant’Agata, in prossimità della frazione di San Salvatore, su iniziativa congiunta del Touring club e di Spazio Open sarà presentato il volume “L’antica Sant’Agata di Reggio e la chiesa di San Nicola” di Valeria Varà edito da Città del Sole edizioni.

QUANDO

Venerdì 15 febbraio alle ore 18,00 presso lo Spazio Open, sito in via Filippini 23/25 (in cima al tapis roulant di via Giudecca).

PARTECIPANO

Converseranno con l’autrice la Prof.ssa Francesca Martorano, del Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica dell’Università Mediterranea, e l’Avv. Francesco Zuccarello Cimino, Console del TCI per la città di Reggio Calabria. Per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti la storia del restauro con una più completa conoscenza del sito in tutti i suoi aspetti.

Domenica 17 febbraio, invece, la visita guidata del suddetto sito archeologico: l’appuntamento è per le ore 9,30 a Piazza Arghelle di San Salvatore (RC), dove ad attendere i visitatori ci saranno le guide della Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore (associazione che ha ufficialmente in gestione il sito).