Reggio, Danilo Attardi all’Accademia di Belle Arti con l’arte del Moulage

Studenti, stilisti, modellisti, sarti, professionisti del settore, laureati in moda, arte, design e appassionati della creazione sartoriale sono chiamati a raccolta per il seminario sul Moulage, a cura della professoressa Giuseppina D’Errico, docente di Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con il maestro del settore Danilo Attardi.

Autore di due volumi pubblicati in quattro lingue dal titolo “La tecnica del Moulage”, già collaboratore per Versace “Atelier” e responsabile artistico ufficio modelli per Dolce e Gabbana “celebrities”, supporter per aziende di moda, come ad esempio ZARA, nello sviluppo delle linee guida delle collezioni, Danilo Attardi svelerà ai convenuti i segreti di una consolidata tecnica manuale, fiore all’occhiello della sartoria italiana, utilizzata nell’Alta Moda, per la realizzazione di un prototipo tridimensionale. Con il Moulage, letteralmente modellatura, il tessuto viene direttamente “scolpito’’ su manichino sartoriale mediante l’uso di tessuto, spilli e forbice, pochi elementi che permettono di realizzare un abito in un unico pezzo, costituito da forme geometriche che si trasformano in creazioni fluide e perfette.

Il Moulage, che gli inglesi chiamano Draping, drappeggio, tecnica utilizzata ancor prima della modellistica su carta, ci consente dunque di creare un capo di abbigliamento direttamente su manichino, superando le imposizioni standardizzate della modellistica in 2D, della figura piatta bidimensionale e permettendo da subito il salto creativo nella tridimensionalità.

Grazie a questo metodo possiamo avere quindi, fin dall’inizio, un’idea concreta della creazione, senza bisogno di cartamodello, di tagliare il tessuto, di cucire l’abito per arrivare infine a un risultato quasi sempre da correggere.

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con la proposta della Prof.ssa Giuseppina D’Errico e l’invito a Danilo Attardi, intende fornire strumenti creativi e tecniche di base per permettere ai soggetti interessati di sviluppare autonomamente competenze per la realizzazione di un progetto di moda. Il workshop sarà suddiviso in quattro giornate a partire dal 25 settembre, dalle 9 alle 17, nelle quali i partecipanti saranno seguiti nelle fasi cruciali del Moulage, che vanno dalla segnatura del manichino al drappeggio nelle sue infinite soluzioni, dallo studio della trasformazione dei volumi alla creazione del modello finale. Una proposta formativa di eccellenza che l’Accademia offre alla città.

https://www.abarc.it/eventi/il-moulage/

www.daniloattardi.it