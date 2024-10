Movida reggina e ragazzini ubriachi, Brunetti: ‘Responsabilità è anche delle famiglie’

'Io non ho mandato mio figlio a quella festa, ha solo 13 anni. Presidio fisso delle forze dell'ordine per vigilare', le parole del sindaco f.f.

“Si stanno ripetendo casi di coma etilico con infelici protagonisti ragazzini di 15 anni. È ammissibile? Si può giustificare chi dispensa bibite a dei minorenni ?

Si può accettare che non vi siano presidi delle forze dell’ordine a controllare costantemente i luoghi, dove, sempre più spesso, si abusa di alcool ed altro, dove adolescenti si picchiano selvaggiamente o vagano ubriachi come zombie vomitando alle 3 del mattino e finendo, non di rado, in ospedale?”. Cosi in apertura di consiglio comunale Angela Marcianò, consigliera comunale di minoranza, sugli ultimi episodi verificatisi sul Lungomare Falcomatà.

A stretto giro di posta è arrivata la replica del sindaco f.f. Brunetti.