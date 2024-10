Reggio, Angela Marcianò: “Ragazzini di 15 anni in coma etilico. Controlli a tappeto e tolleranza zero”

Consiglio comunale, Angela Marcianò chiede controlli serrati e tolleranza zero rispetto agli episodi che si sono verificati nelle ultime settimane sul Lungomare Falcomatà.

“In considerazione dei recenti e ben noti fatti che hanno riguardato la movida reggina, con la stagione estiva ormai iniziata, vorrei porre l’attenzione su una questione che sta a cuore a tutti noi e per la quale abbiamo il dovere di intervenire con estrema urgenza.

Si stanno ripetendo casi di coma etilico con infelici protagonisti ragazzini di 15 anni. È ammissibile? Si può giustificare chi dispensa bibite a dei minorenni ?

Si può accettare che non vi siano presidi delle forze dell’ordine a controllare costantemente i luoghi, dove, sempre più spesso, si abusa di alcool ed altro, dove adolescenti si picchiano selvaggiamente o vagano ubriachi come zombie vomitando alle 3 del mattino e finendo, non di rado, in ospedale?”.

Leggi anche