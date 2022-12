Scattano le multe ai no vax over 50: Calabria maglia nera

Tra le regioni con maggiore percentuale di over 50 non vaccinati c'è la Calabria. Da oggi inizieranno ad arrivare le multe per chi non ha giustificato il mancato adempimento

Scattano a partire da dicembre - ovvero da oggi - le sanzioni, complessivamente 1,9 milioni, per gli over 50 e tutte le categorie sottoposte ad obbligo vaccinale che non hanno fatto il vaccino anti-Covid.

La multa di 100 euro scatta per tutti gli ultracinquantenni e le varie categorie professionali, tra cui forze dell'ordine e personale sanitario, che dall'8 gennaio al 15 giugno (data in cui scadeva la misura) non si erano vaccinati.

Oggi scadono i termini giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale, dovuto a motivi sanitari, come ad esempio l'aver contratto il Covid in quel periodo.

Le regioni con le maggiore percentuali di over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, rispetto alla popolazione del proprio territorio, sono Friuli, Calabria e Abruzzo.

Fonte: Ansa