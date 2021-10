Regionali, Muraca: "Il Pd si conferma primo partito a Reggio"

"Grazie a tutti! È stata una avventura straordinaria che ci consegna un risultato davvero importante ed una responsabilità enorme.

Pur nella sconfitta generale, che segna una pesante battuta d'arresto per tutto il centrosinistra calabrese, il Partito Democratico si conferma primo partito nella città di Reggio. La nostra affermazione risponde all'obiettivo fissato di dare un contributo, quello che mi era stato chiesto, alla comunità dei democratici, dando voce e rappresentatività ad un popolo che spera in un futuro differente per la nostra terra e che crede nella politica come strumento per costruirlo.

Lavorerò in questo senso per proseguire questa battaglia, come promesso, dentro e fuori le istituzioni. Intanto un enorme grazie alle quasi seimila persone che, alla mia prima esperienza in un contesto regionale ed in una campagna elettorale lampo di appena un mese, hanno creduto nel nostro progetto, scrivendo il mio nome sulla scheda ed onorandomi della loro fiducia".

Lo scrive in un post su Facebook il candidato consigliere del PD ed assessore comunale di Reggio Calabria, Giovanna Muraca.