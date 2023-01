Sirelli colora la Metro City di Reggio con la sua arte: svelati i primi due murales - FOTO

È l’autore di “La mia Calabria è bellissima” (e tanti altri capolavori), lo street artist prescelto a colorare la Metro City di Reggio Calabria. L’ente di Palazzo Alvaro, infatti, ha deciso nuovamente di investire sull’arte di strada, visto il successo degli anni passati, mettendo in atto una vera e propria azione di rilancio dei Comuni.

Massimo Sirelli sarà impegnato nella realizzazione di ben quattro murales, due di questi sono già stati svelati. Si tratta di “Zeus” e “Amore & Psiche“.

“Zeus, 2023 – ha scritto l’artista sulla sua pagina Instagram – è la prima illustrazione di una serie di muri che sto realizzando in alcuni paesi della città metropolitana di Reggio Calabria per celebrare il Cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Sirelli ha poi presentato la sua seconda opera murale.

“”Amore e Psiche” è la seconda illustrazione su muro che ho realizzato in occasione del 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Qui siamo a Locri in via del Lungomare, un progetto finanziato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la Città di Locri”.