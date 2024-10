Museo del Mare, Battaglia: ‘Progetto bellissimo’. Mega: ‘Valutiamo l’area in cui sorgerà’

Torniamo a parlare del Museo del Mare.

L’opera faraonica, pensata e sviluppata nel lontano 2007, nella sua interezza prevedeva la nascita di un vero e proprio “Museo del Mediterraneo“, affacciato sullo Stretto all’interno del porto insieme al “Centro Polifunzionale” che sarebbe stato posizionato sul versante mare in corrispondenza della Villa Comunale.

Ideatrice dell’ambizioso progetto l’archistar israeliana Zaha Hadid.

Questa mattina, proprio in vista della realizzazione del Museo del Mare, le cui somme per finanziarlo sarebbero state già identificate dal Governo, si è tenuto un incontro all’interno di Palazzo San Giorgio. Presenti all’importante appuntamento, l’assessore Domenico Battaglia ed il presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega.

“Un progetto bellissimo – ha detto l’assessore Battaglia ai microfoni di CityNow a proposito del Museo del Mare – Alla somma già destinata dal Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione dell’opera di Zaha Hadid, noi interveniamo con un finanziamento aggiuntivo. Lavoreremo in stretta sinergia con l’autorità portuale per creare tutti i presupposti per la giusta collocazione e la migliore fruibilità di un polo attrattivo così importante per la città di Reggio Calabria”.