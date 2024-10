Museo della Sibaritide, la giornata dei diritti delle persone con disabilità

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità promuovendo per il 13 e per il 14 dicembre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, alcune attività didattiche, rivolte soprattutto ad un pubblico scolastico, per accrescere la conoscenza dei beni archeologici e paesaggistici del territorio della Sibaritide al fine di favorire il processo di integrazione sociale attraverso l’uso del museo come luogo di incontro e scambio di esperienze interculturali.

Il programma disposto da Adele Bonofiglio, direttore del museo e da Anna Lucia Casolaro, responsabile dei Servizi Educativi, prevede:

Laboratorio didattico “Archeologia e natura”

Visita guidata

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità ricorre il 3 dicembre. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide la celebra in data successiva per permetterne la partecipazione al mondo della Scuola.

Fonte: Ufficio Stampa Beni Culturali PM CAL