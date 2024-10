Museo del Mare, la decisione del Consiglio di Stato accontenta tutti

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tar reggino con cui veniva dichiarata illegittima la revoca della concessione rilasciata a R. Marine Group s.r.l., ritenuta l’importanza dell’opera da realizzare (Museo del Mare), con propria ordinanza consente all’Ente Comunale di avere la disponibilità delle aree, subordinando quest’ultima al rispetto “con urgenza” del vincolo di assegnazione dell’area demaniale in Località Pentimele alla R. Marine Group.

Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dall’avvocato Fedora Squillaci, ha proposto ricorso contro la società R. Marine Group S.r.l., rappresentata dagli avvocati Angelo Clarizia e Natale Polimeni. Inoltre, è stata coinvolta l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

I motivi del Ricorso

Il ricorso del Comune mirava alla sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presentato dalla società R. Marine Group S.r.l. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di valutare se l’intervento in questione fosse finanziato con fondi PNRR, giungendo alla conclusione che il finanziamento proveniva parzialmente dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e da un sostegno congiunto FESR e FSE+.

Decisione del Consiglio di Stato

In considerazione delle tempistiche di realizzazione dell’intervento finanziato anche con fondi europei e l’importanza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere parzialmente l’esecutività della sentenza impugnata.

L’ordinanza consente dunque da un lato la prosecuzione della riqualificazione del Waterfront portuale di Reggio Calabria, un progetto di rilevanza pubblica e sostenuto da fondi europei, dall’altro obbliga il Comune ad assegnare ‘con urgenza’ il cantiere nautico nell’area di Pentimele.

Soddisfatti i difensori, Prof. Angelo Clarizia e Avv. Natale Polimeni, del Cantiere Nautico della R. Marine Group, in quanto il Consiglio di Stato ha riconosciuto pienamente le ragioni della Società reggina, ha inteso tutelare l’attività della stessa, salvaguardare il livello occupazionale, stabilendo l’esistenza di un “vincolo per l’Amministrazione Comunale” consistente nell’assegnazione appunto “con urgenza” dell’area di Pentimele.

L’Avv. Natale Polimeni sostiene trattarsi di un provvedimento che contempera gli interessi della Città.

Museo del Mare, Ordinanza del CdS: ‘vittoria’ per entrambe le parti

Da un lato consente la realizzazione del Museo del Mare, alla quale opera, invero, la R. Marine Group non si è mai opposta, avendo anzi consentito al Comune di Reggio Calabria di effettuare l’avvio del lotto 0, nel superiore interesse della comunità reggina, consentendo l’accesso alle maestranze dedicate alla realizzazione dell’opera e l’operatività nei giorni dal 23 al 25 maggio uu.ss., e così per tal via consentendo al Comune di rispettare il termine essenziale fissato al 31 maggio per l’avvio dei lavori. Avvio che ha consentito di scongiurare la perdita del finanziamento.

Dall’altro lato, l’ordinanza salvaguarda gli interessi del diporto e del turismo nautico, dei pescatori reggini, dei piloti dello stretto nonché delle Forze dell’Ordine che usufruiscono anche in emergenza del servizio.

Una vittoria, quindi, per tutta la Città.