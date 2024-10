Museo e parco archeologico della Sibaritide pronti per la stagione estiva

In seguito alle dichiarazioni del responsabile dell’Andirivieni Travel, Tonino Tedesco, il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, nella persona della Direttrice Adele Bonofiglio, vuole precisare che si è già provveduto alla manutenzione delle aree verdi e del corretto e sicuro funzionamento del sistema di area condizionata, rispettando le scadenze annuali in questione.

La Direttrice vuole cogliere l’occasione per ringraziare Tedesco per l’interessamento, e precisare che la valorizzazione del Patrimonio Culturale è obiettivo comune e prioritario.

Sono già in corso, ed in fase di ultimazione, percorsi pedonali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono prossimi, invece, una serie di importanti lavori che ovvieranno ai problemi di segnaletica, ingresso al Parco e molto altro ancora.

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide è pronto per la stagione estiva e i suoi dipendenti, insieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale e ai tirocinanti MiBACT, sono pronti ad accogliere i turisti con un sorriso. Perché “un sorriso è una curva che raddrizza tutto”.

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, diretto da Adele Bonofiglio, afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.