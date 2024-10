“Music Fitness Day”, al Parco Caserta Sport Village si fa sport a ritmo di musica con Filippo Lo Presti

Sport e musica, sudore e relax, fatica e ritmo. Ogni sportivo che si rispetti ha la propria colonna sonora preferita. Ogni allenamento ha bisogno della propria melodia su cui scandire battito cardiaco, movimenti ed esercizi.

La musica, anche nello sport, rappresenta per molti, un elemento imprescindibile. “No music? No sport!”.

C’è chi, cuffiette alla mano, porta con sé la propria playlist (isolandosi da tutto e da tutti), chi invece vorrebbe condividere la melodia preferita (ma non può) e chi preferirebbe avere al proprio fianco un vero e proprio professionista del sound, pronto a seguire e stimolare ogni ‘ripetizione’.

Il Parco Caserta Sport Village propone il “Music Fitness Day”, un intero pomeriggio di allenamento al ritmo di musica dedicato a chi frequenta la sala pesi e cardio, per trascorrere tutti insieme un paio d’ore in totale relax e armonia. Un pomeriggio da vivere insieme, uniti dai suoni e dalle note di chi di musica se ne intende.

Venerdì 20 aprile lo storico dj reggino Filippo Lopresti sarà il protagonista di “Music Fitness Day”. A partire dalle ore 18:00 il vj e speaker più amato dai reggini farà ‘danzare’ tutti gli sportivi del Parco Caserta Sport Village fino alle 21:00.

Un pomeriggio da non perdere insieme al dj reggino apprezzato da tutti per professionalità, umiltà, energia (sempre positiva) e conoscenza musicale.

La giornata è gratuita per tutti gli iscritti. Per chi invece volesse partecipare alla prima giornata esclusiva tra sport e musica, il costo di ingresso è di soli 5€.

Non perdere il primo grande evento all’interno della sala pesi e cardio del Parco Caserta Sport Village da trascorrere insieme a Filippo Lo Presti.

Perché grazie alla musica è possibile catturare l’attenzione, generare emozioni, incoraggiare movimenti e migliorare la prestazione atletica.